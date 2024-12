Ian Cathro, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota por 3-0 do Estoril frente ao Benfica, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga:

[Mudança da equipa face à exibição frente ao Casa Pia?]

«Não sinto que o grupo varie em relação ao adversário, simplesmente este foi um jogo completamente diferente do anterior. A parte tática e o ritmo de jogo foram diferentes e se havia algo para motivar os jogadores não era o jogar na Luz contra o Benfica. Motivámo-nos perante a frustração de na jornada anterior não termos somado os pontos que devíamos ter somado.»

[Exibição contra o Benfica e um resultado pesado face ao que aconteceu?]

«Simplesmente gostei muito desta segunda parte, mesmo quando passámos por momentos mais difíceis. Somos uma equipa que está com dores de crescimento, o que é natural. Mesmo na parte final do jogo, todos viram que não baixamos os braços, queremos ser um Estoril diferente, podem falar do resultado, mas quem viu o jogo viu uma equipa que quer muito.»

«Concordo que o resultado foi pesado, mas não gosto de falar sobre isso. Não nos vamos encostar atrás e esperar que aconteça alguma coisa, a nossa equipa não funciona assim.»