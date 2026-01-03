Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota sobre o Benfica por 3-1, na 17.ª jornada da Liga:

Análise à derrota diante do Benfica

«O mais simples é dizer que sofremos três golos e sofrendo três golos é sempre muito difícil. Acho que conseguimos entrar no jogo da nossa forma e obviamente íamos precisar de passar pelo limite. Era preciso algum tempo e não conseguimos assentar muito bem a oportunidade de ganhar metros em campo. Acho que conseguimos fazer uma primeira parte competente e competitiva, sabíamos que era muito importante começar bem a segunda parte.»

Dinâmicas do Estoril em campo

«Temos várias dinâmicas que permite juntar mais gente nesse lado e por dentro, ter as distâncias entre os adversários e aos poucos fica mais fácil encontrar espaço. Talvez sem muitas oportunidades, acho que vamos rever o jogo sentir que fava para fazer mais um golinho. Perdemos por 3-1 e vamos tentar aprender e melhorar. A nossa forma de trabalhar não tem a ver com outro clube, tem a ver coma nossa ideia. Tentar o jogo pelo jogo e como treinador do Estoril é o que vou fazer, até ficarem fartos de mim.»

Golo marcado em cima do intervalo

«Não era tanto falar sobre o golo marcado e só ter a desvantagem, sofrer o segundo golo complica muito e olhar para aquele lance é uma finalização de mais alto nível (Pavlidis). Acho que o nosso golo mostra que o nosso grupo de jogadores quer competir muito, tem uma energia incrível e com as aprendizagens que temos de tirar de todos os jogos vamos tentar construir algo que é muito importante para nós, a estabilidade.»