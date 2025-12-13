O Marítimo-Benfica B, jogo da 14.ª jornada da II Liga, inicialmente agendado para as 14 horas de domingo, foi adiado, confirmou a Liga, ao final da manhã deste sábado.

Em comunicado, a Liga A «informa que o jogo foi adiado para data a anunciar nas próximas horas, devido à impossibilidade de voos para a Madeira».

A Liga lembra ainda que, à luz do Regulamento de Competições, «apenas poderão ser incluídos na ficha técnica do jogo adiado os jogadores que se encontravam regulamentarmente inscritos na data inicialmente fixada», que «os jogadores que, eventualmente, estivessem a cumprir sanção de suspensão na data em que o jogo estava especificamente agendado continuarão sem poder ser incluídos na ficha técnica» e que «quando um jogo oficial não se inicia, os portadores de bilhetes de ingresso têm direito ao reembolso do respetivo preço, a efetuar nos dois dias úteis seguintes, pelo clube visitado, contra a apresentação do bilhete completo».

Entretanto, e segundo apurou o Maisfutebol, o jogo deverá ser reagendado para terça-feira, às 17 horas.

De recordar que o Nacional-Tondela, da I Liga, foi também adiado, deste sábado para segunda-feira, devido à impossibilidade de voos para a Madeira, fruto do mau tempo.