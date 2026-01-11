Com a renovação de Nélson Oliveira indefinida, o Vitória de Guimarães, atual campeão da Taça da Liga, quer o quanto antes reforçar o ataque e, segundo apurou o Maisfutebol, já abriu conversações com o Benfica por Henrique Araújo.

Sem espaço com José Mourinho nas águias, o jovem ponta de lança, que fez apenas 11 jogos na atual temporada, há meses que é bem avaliado pelo emblema minhoto, sobretudo por Luís Pinto.

O interesse no jogador encarnado também está ligado ao futuro de Nélson Oliveira. Os vitorianos têm encontrado dificuldades para renovar o contrato do goleador de 34 anos, cujo vínculo termina em junho.

Aos 23 anos, Henrique Araújo tem contrato válido com o Benfica até junho de 2027. Já foi emprestado três vezes nos últimos anos, duas em Portugal (Famalicão e Arouca) e uma em Inglaterra (Watford).