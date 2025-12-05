Liga
Inácio: «Foi um jogo difícil, acho que o resultado acaba por ser justo»
Defesa dos leões garantiu que apesar do empate, o Sporting jogou sempre para o triunfo
Defesa dos leões garantiu que apesar do empate, o Sporting jogou sempre para o triunfo
Gonçalo Inácio, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da BTV após o empate 1-1 frente ao Benfica, a contar para a 13.ª jornada do Campeonato Nacional.
Análise do jogo
«Foi um jogo difícil, foi muito dividido, acho que o resultado acaba por ser justo.»
O que retiram deste empate?
«Como eu disse, foi um jogo difícil, nós queremos sempre jogar para a vitória, acabámos por não conseguir os três pontos, mas agora o foco já está no próximo jogo.»
