Gonçalo Inácio, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da BTV após o empate 1-1 frente ao Benfica, a contar para a 13.ª jornada do Campeonato Nacional.

Análise do jogo

«Foi um jogo difícil, foi muito dividido, acho que o resultado acaba por ser justo.»

O que retiram deste empate?

«Como eu disse, foi um jogo difícil, nós queremos sempre jogar para a vitória, acabámos por não conseguir os três pontos, mas agora o foco já está no próximo jogo.»