Álvaro Carreras está a atravessar a melhor fase desde que chegou ao Benfica e além das estatísticas, as palavras do próprio jogador confirmam isso mesmo.

Em entrevista à «La Voz de Galicia», o lateral espanhol admitiu que está a «desfrutar do futebol», numa altura em que agarrou a titularidade no lado esquerdo da defesa encarnada, com um treinador com o qual se identifica.

«Estou a desfrutar do futebol, ao lado de um treinador com uma mentalidade que me identifico e um estilo de jogo sempre virado para a baliza adversária. É incrível voltar a gostar do futebol desta forma, com uma vitória por 4-0 na Liga dos Campeões. Impossível ter um "feeling" melhor do que este», começou por referir.

«O Benfica é um histórico, só ouvir a história do clube dá medo. Estamos simplesmente focados em vencer tudo o que conseguirmos. É um orgulho jogar ao lado do Otamendi, dou-me muito bem com ele, porque jogamos perto um do outro e vamos dando conselhos», acrescentou.

Questionado sobre as referências enquanto defesa esquerdo, o jogador do Benfica não demorou muito a decidir, sendo que no topo da lista estão Marcelo e Sergio Ramos. Além disso, Carreras destaca o papel que a família teve (e tem) na sua carreira de jogador, que podia ter terminado há alguns anos.

«O Marcelo sempre foi uma grande referência, mas também o Sergio Ramos. Quando era mais novo até ligava mais aos avançados, para ser sincero. Ainda assim, o mais importante é a minha família. Sem eles, não estaria onde estou e provavelmente já tivesse deitado a toalha ao chão há muito tempo. Sacrifiquei toda a minha infância pelo futebol, por um sonho. Vivi tudo aquilo com que tinha sonhado», admitiu o atleta.