Schjelderup passou de muito pouco utilizado a uma das peças principais do xadrez de Bruno Lage no Benfica.

Desde a fase final da Taça da Liga o jovem norueguês tem feito boas exibições, aos quais juntou alguns golos.

«Foi tudo virado do avesso. De uma situação em que não se joga nada e, de repente, comecei a meia-final e a final da Taça, estou no onze e posso jogar muito. É isso que se quer, claro: jogar, ganhar jogos e troféus. A situação em que me encontro agora é incrivelmente boa», disse Schjelderup ao canal norueguês TV2.

Com as boas exibições veio o interesse de grandes clubes europeus, entre os quais, o Barcelona. As águias defrontaram os catalães já nesta edição da Liga dos Campeões e, segundo o jornal Sport, o Barcelona está de olho no jogador norueguês. Schjelderup, mostrou-se lisonjeado, mas focado no Benfica.

«É muito fixe ler algo assim e dá-me mais motivação para continuar a fazer o que estou a fazer. Mas eu sou jogador do Benfica e é aqui que me desenvolvo e jogo futebol. É fantástico.»

«Só há um caminho a seguir, que é o da subida. Por isso, só tenho de continuar a trabalhar e a trabalhar muito aqui no Benfica. Estou a gostar muito de estar aqui», concluiu.

Schjelderup conta com 18 jogos realizados esta temporada, nos quais marcou por três vezes e fez outras tantas assistências.