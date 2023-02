Edgaras Jankauskas recordou a época 2002/03 em que assinou pelo FC Porto depois de ter jogado no Benfica por empréstimo da Real Sociedad no ano anterior. O ex-futebolista confessou que não «percebeu a importância» que era trocar um clube pelo outro.



«Durante os anos em que estive no Benfica não percebi a importância que mudar do Benfica para o FC Porto tinha para os adeptos e para a imprensa. Não sabia que era algo assim tão importante. Vi o que aconteceu ao Fiog quando deixou o Barcelona para jogar no Real Madrid, mas não sabia que a mentalidade portuguesa era semelhante independentemente do calibre do jogador. Eu não era uma superestrela, tinha feito uma boa época, marquei alguns golos...», começou por dizer, ao jornal «Sportas».



«As minhas malas foram revistadas no aeroporto e recebi cartas com palavras de ódio. Ao andar por Lisboa, não diria que era perigoso, mas não era agradável. As pessoas conhecem-te mais quando fazes uma mudança destas. A imprensa começa a falar mais de ti e isso é suficiente para te tornar popular. Senti toda essa popularidade na altura, com um estádio com 60 mil pessoas a assobiar. Mas posso dizer que foi uma experiência positiva. Lembro-me que tudo isso afetou-me na altura, tudo o que acontecia antes dos jogos. Não foi alto fácil de lida», acrescentou ainda.



Recorde-se que o antigo internacional lituano, Jankauskas, representou o FC Porto durante duas épocas, período no qual marcou 19 golos em 83 jogos e conquistou vários títulos como a Liga dos Campeões e a Taça UEFA.