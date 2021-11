No próximo sábado, quando o Benfica visitar o Belenenses, no Jamor, Jorge Jesus vai chegar à marca redonda dos 600 jogos no principal escalão do futebol português, como treinador.

Será apenas o terceiro a alcançar este registo, juntando-se a Fernando Vaz (626) e Manuel de Oliveira (617).

Jesus estreou-se no principal escalão a 20 de agosto de 1995, como treinador do Felgueiras, que nesse dia empatou a dois golos na receção ao Desportivo de Chaves. Os golos foram apontados por Leal e por… Sérgio Conceição, agora treinador do FC Porto.

«Começou a carreira a pulso, em equipas menos conhecidas, que lhe foram dando traquejo. Deu para ver que estava ali um grande treinador. Via-se perfeitamente entre quem trabalhava com ele que iria ter uma carreira de sucesso como treinador», garante Leal, em entrevista à agência Lusa.

«Ficávamos maravilhados com os treinos dele, porque era muito ‘picuinhas’. Não tinha tido até ao momento um treinador assim e já tinha passado por grandes treinadores. Enquanto os jogadores não fizessem aquilo que pretendia, era muito chato», recorda o antigo internacional português, que era um dos três centrais.

«Na altura ele “bebia” muito do Barcelona. Sempre foi a equipa “fetiche” do Jorge Jesus. Aliás, ele até fez um estágio no Barcelona. E, na altura, o Barcelona jogava com três centrais», diz Leal.

Depois do tal empate com o Desportivo de Chaves, na estreia, Jesus festejou uma vitória logo no segundo jogo no principal escalão, no reduto do Marítimo (0-2), mas o Felgueiras acabou por descer.

O técnico voltou em 1998, pelo Estrela da Amadora, e depois também orientou Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Sporting de Braga, Benfica e Sporting, no principal escalão.

De referir que, ao serviço do Sporting, Jesus cumpriu dois jogos de castigo em 2016/17, nos quais foi substituído por Raúl José, mas esses encontros são incluídos também neste registo.

Os números

Dos 599 jogos já comandados no principal escalão, Jorge Jesus venceu 337, empatou 134 e perdeu 128, num trajeto que inclui três títulos nacionais.

O FC Porto foi a equipa que mais vezes defrontou, em 37 ocasiões, nas quais conseguiu seis vitórias (só conseguiu vencer quando chegou ao Benfica).

O Paços de Ferreira é a equipa que Jesus mais vezes derrotou no principal escalão: 25 triunfos em 31 duelos.

O uruguaio Maxi Pereira é o mais utilizado dos 378 jogadores que colocou em campo no principal escalão: 161 jogos.

O jogador que mais golos “ofereceu” ao técnico foi Óscar Cardozo, com quem até protagonizou um desentendimento no Jamor, onde vai atingir a marcar dos 600 jogos. O internacional paraguaio marcou 81 golos sob o comando de Jesus.

De referir que Ruben Amorim, agora treinador do Sporting, é o quarto jogador mais utilizado na Liga por Jorge Jesus, com quem trabalhou no Belenenses e no Benfica: 120 jogos, tal como Cardozo.

O trajeto de Jesus na Liga: 599 jogos (337 vitórias, 134 empates, 128 derrotas - 1032-537 em golos – 1142 pontos)

Por clube:

Benfica: 229 jogos (171 vitórias, 35 empates, 23 derrotas - 522-166 em golos – 548 pontos, 3 títulos)

Sporting:102 jogos (72 vitórias, 18 empates, 12 derrotas - 210-81 em golos - 234 pontos)

Estrela da Amadora: 68 jogos (21 vitórias, 27 empates, 20 derrotas - 73-75 em golos - 90 pontos)

Belenenses: 60 jogos (26 vitórias, 14 empates, 20 derrotas - 71-62 em golos – 89 pontos)

Felgueiras: 34 jogos (8 vitórias, 9 empates, 17 derrotas - 29-47 golos – 33 pontos)

Sporting de Braga: 30 jogos (13 vitórias, 11 empates, 6 derrotas - 38-21 em golos – 50 pontos)

União de Leiria: 29 jogos (13 vitórias, 6 empates, 10 derrotas - 43-34 em golos – 45 pontos)

Vitória de Guimarães: 21 jogos (7 vitórias, 6 empates, 8 derrotas - 17-20 em golos – 27 pontos)

Vitória de Setúbal: 19 jogos (4 vitórias, 5 empates, 10 derrotas - 20-24 em golos - 17 pontos)

Moreirense: 7 jogos (2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas - 9-7 em golos – 9 pontos)

Mais jogos 1. FC Porto 37 2. Marítimo 36 . Sporting de Braga 36 Mais vitórias 1. Paços de Ferreira 25 2. Rio Ave 23 3. Vitória de Setúbal 22 Mais empates 1. FC Porto 11 2. Vitória de Guimarães 10 3. Académica 9 . Sporting de Braga 9 Mais derrotas 1. FC Porto 20 2. Sporting 15 3. Benfica 14

Jogadores mais utilizados:

1. Maxi Pereira, Uru 161 jogos 2. Luisão, Bra 152 3. Gaitán, Arg 127 4. Cardozo, Par 120 . Rúben Amorim 120 6. Rui Patrício 99 7. Bruno César, Bra 97 8. Gelson Martins 92 9. Lima, Bra 89 . Salvio, Arg 89

Jogadores com mais golos: