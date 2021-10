Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez este sábado a antevisão da visita ao Vizela, para a I Liga, três dias após a pesada derrota com o Bayern Munique para a Liga dos Campeões, 0-4.

«Vai ser um jogo difícil, como são todos os do campeonato português, que não é por acaso que está nos seis mais fortes da Europa. É um sinal evidente do equilíbrio e da qualidade», começou por dizer Jorge Jesus aos jornalistas.

«Vamos defrontar uma equipa que há cinco jogos não conhece a derrota, muito competitiva, bem trabalhada», apontou, frisando:

«O Benfica vem de uma derrota. É sempre uma derrota, independentemente de o Bayern Munique ser uma equipa diferenciada de todos. Do onze, sete são titulares na seleção da Alemanha. E há o Lewandowski que é o melhor avançado do Mundo, atualmente. Uma derrota é sempre uma derrota, mas queremos inverter isso com uma vitória em Vizela e preparámo-nos para isso, mais teoricamente e mentalmente, do que na prática.»

O técnico disse que após o encontro da Liga dos Campeões foi mais difícil recuperar os jogadores «fisicamente». «Psicologicamente, é verdade que perder é sempre perder, mas foi com um adversário que é fora do contexto. E não é só fora do contexto do Benfica, mas de todas as equipas.»

«Esta nossa derrota também nos fez aprender coisas boas. A única coisa má foi o resultado, o resto foi tudo bom, tendo em conta o que aprendemos», continuou Jesus, apontando: «O jogo com o Vizela é um jogo para virarmos a página, continuarmos na liderança e irmos à procura de uma vitoria. Vai ser difícil? Vai, não há jogos fáceis em Portugal.»

«A derrota com o Bayern não deixa marcas, mas sim para aprender e perceber que jogámos contra um adversário que praticamente é a seleção da Alemanha, só três jogadores não jogam na seleção da Alemanha, e são titulares, não são suplentes. E também tem jogadores da seleção da França, campeões do Mundo. Estamos a falar de outra realidade», garantiu ainda Jesus.

«Aprendemos que jogámos contra uma grande equipa, com grandes jogadores. Uma equipa fora da caixa, não do Benfica, mas da grande maioria das equipas do mundo», afirmou.