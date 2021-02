Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a uma bola frente ao Moreirense:

[Cervi preparou-se para ser utilizado, mas acabou por não entrar…] «Se calhar com o Cervi já não havia muita a fazer, a equipa tinha poder ofensivo com o Luca, o Pedrinho, Seferovic e Darwin. Não só posicionalmente, mas a forma como se estava a posicionar entre linhas. Precisávamos de jogadores mais frescos no corredor e nem me dei pelo jogo passar, ia tentar que o Cervi pudesse mexer, para dar mais chegada a zonas de cruzamento, que era o que a equipa precisava. Já estava quase na hora quando olhei para meter o Cervi, estava a pensar que tinha mais tempo de jogo para fazer a substituição, mas vi que o Cervi nem tinha tempo de lá chegar».

[Mudança na baliza] «O Helton fez um bom jogo no Estoril, achei que lhe deveria dar continuidade. A equipa sofreu alguns golos em situações fáceis sem ser com o Helton, a gente tem de ir à procura de outras alternativas, mudar alguns jogadores para dar essas mesmas alternativas».