Jorge Jesus, treinador do Benfica, comentou desta forma a vitória da sua equipa em Vila do Conde, frente ao Rio Ave (0-3), em encontro referente à 4.ª jornada da Liga 2020/21:

«O Rio Ave durante os 90 minutos não teve uma oportunidade de golo. O Otamendi e o Vertonghen ainda se estão a conhecer, ainda cometem alguns erros de posicionamento. O Benfica é uma equipa ainda em fase de aprendizagem, em crescimento, hoje teve períodos brilhantes, outros não tão brilhantes. Com o tempo vai ter de ser um pouco melhor em alguns momentos.»

O Benfica piorou na segunda parte? «O Benfica esteve melhor na primeira parte, fomos muito fortes em termos de pressing, na segunda parte nem tanto. Nenhuma equipa consegue estar 90 minutos a pressionar no meio-campo do adversário, é normal, temos de perceber. Não sendo tão brilhantes e pressionantes na segunda parte, continuamos a ser dominantes, fizemos o terceiro golo e tivemos ocasiões para fazer o quarto».



Sobre a vantagem pontual na frente: «Temos cinco pontos de vantagem mas um está à condição, o do Sporting. O FC Porto perdeu cinco pontos em dois jogos mas isso também nos pode acontecer. É uma pontuação que não tem significado nenhum. De qualquer forma, como disse, é melhor estar cinco pontos à frente que cinco pontos atrás.»