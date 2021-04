Jorge Jesus, treinador do Benfica, comentou desta forma a goleada imposta ao Paços de Ferreira no Estádio da Mata Real (0-5), em encontro referente à 26.ª jornada da Liga 2020/21:

«Os adeptos? Já não estava habituado, desde que cheguei a Portugal, a esta receção. Não foi no estádio mas nas estradas e sobretudo na nossa chegada a Paços de Ferreira. Fez-me lembrar os outros anos em que estive aqui. A eles muito obrigado.»

Sobre o início do jogo: «Neste momento o que temos de pensar é jogo a jogo. Sabíamos que tínhamos um jogo complicado, aqui sempre foi difícil, ainda mais este ano em que o Paços está muito bem. O Benfica entrou muito bem, logo aos quatro minutos tem um penálti não marcado. Estou a falar da arbitragem porque ganhei 5-0, caso contrário não falava.»



A partir da expulsão: «Com a expulsão, ficou mais fácil para o Benfica, os golos foram aparecendo, o Paços foi perdendo capacidade e ficou 5-0 com uma grande exibição do keeper do Paços, que tirou golos ao adversário. A história do jogo resume-se ao 5-0 e ao Benfica saber jogar com mais um jogador, porque nem sempre isso aconteceu. Hoje estive a ver o City e o Leeds com menos um jogador ganhou ao City. Quando a nós, soubemos tirar vantagem da superioridade.»



A entrada de Eustáquio: «Não ponho em causa o profissionalismo do Eustáquio. A jogada que ele fez ao Julien... Eu fui jogador muitos anos, mais anos de jogador do que ele tem. Eu sei o que é entrar com intencionalidade ao adversário. Não ponho em dúvida o profissionalismo do jogador, que tem sido uma referência do Paços. Normalmente, os jogadores com mais qualidade não fazem isto. Foi por querer? Acho que também não foi. Às vezes, passam umas brancas na cabeça dos jogadores, não é só ao Eustáquio. A perna do Julien, está lá completamente vincada a entrada dele. Ele é um jovem, é assim que os jogadores também aprendem. Na próxima já não faz, tenho a certeza.»