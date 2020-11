Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV após a vitória sobre o Marítimo, na Madeira (1-2):

«Durante uma hora, até fazer o 2-1, o Benfica teve muita qualidade. Foi impressionante o ataque posicional na primeira parte e a qualidade de jogo que o Benfica teve até ao 2-1. Depois do 2-1, aí sim, deixou de ser a equipa que estava a ser, e passou a ser uma equipa a defender o resultado. O campo também estava difícil. Este resultado é importante, pois ganhar é sempre bom, num campo difícil, frente a um rival forte. O Marítimo, quando quer jogar, joga bem. O Marítimo não precisa fazer isto, antijogo constante. Não precisa de ideias destas, o Marítimo não quer jogar enquanto não está a perder. Isto não é qualidade para se jogar com responsabilidade no campeonato. Depois, a perder, já quiseram jogar. E quanto quiseram jogar até foram melhores do que o Benfica. O fundamental foi a vitória, num estádio muito bonito, com muita qualidade do Benfica durante uma hora.»

[sobre o erro de Otamendi] «Foi um erro individual, mas faz parte do jogo. É verdade que não podemos cometer erros desses. Quando erras mais vezes, é outra coisa, mas faz parte do jogo. A minha confiança na dupla, no Jan e no Nico, é a mesma que tínhamos quando os fomos buscar. Esteve mal naquela decisão, e foi grave, mas fez o resto do jogo com muita qualidade, com uma voz de comando forte. A minha experiência também faz com que perceba com mais facilidade estes erros. Para mim é mais grave um jogador errar naquilo que eu quero taticamente, do que tecnicamente. Aí eu cobro.»

[Éverton disse que foi a melhor exibição dele pelo Benfica. Concorda?] «Não concordo. Para mim já fez melhores jogos. Ainda não foi o Everton do Grémio e da seleção brasileira. Conheço-o melhor do que você, pois estive no Brasil. Ele faz muitos golos assim. Nos últimos dois anos fez 18 e 20 golos. Hoje esteve mais inteiro o jogo todo, mas ainda vai proporcionar grades alegrias. A ele e à equipa.»