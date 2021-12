O treinador do Benfica, Jorge Jesus, reconheceu que os encarnados podiam fazer mais e estar na liderança da I Liga, ao fim das 13 primeiras jornadas. As águias partem para Famalicão com 31 pontos, a quatro de Sporting e FC Porto.

«Sim, podia [ndr: fazer mais]. Desses quatro pontos que tem de atraso, o fazer mais era estar em primeiro, achamos que temos capacidade para isso e poderíamos fazer mais e estar em primeiro, trabalhamos para fazer mais», disse Jesus, na antevisão ao duelo da 14.ª jornada da I Liga, falando de um oponente «muito difícil» e de uma «equipa que tem qualidade de jogo que não condiz com a classificação que neste momento ocupa».

«Vamos passar por alguns momentos difíceis, vamos jogar numa zona de Portugal onde há muitos benfiquistas», acrescentou, acreditando, por isso, que a sua equipa vai ter muito apoio.

Jesus defendeu ainda que um só jogo não pode avaliar ou rotular a época do Benfica. «A verdade é o todo e qual é a verdade deste ano? 26 jogos, 17 vitórias. Não é um jogo. Um jogo não é a verdade», disse, questionado sobre se sente apoiado e o grupo unido.

«O presidente do Benfica todos os dias está no Seixal, todos os dias conversa comigo, assiste aos treinos, almoça muitas vezes comigo, portanto temos uma ligação não só de amizade, mas também profissional. O que me interessa é a minha qualidade de treinador, a qualidade dos meus jogadores e da equipa e só com estes dois propósitos é que a gente pode ter êxitos desportivos. Mais nada me preocupa, aquilo que eu já não digo há muito tempo: zero», apontou, ainda.

Jesus disse ainda que nada pode fazer quando se alimenta a possibilidade, na imprensa, de ser desejado para um regresso ao Flamengo. «O que é que eu tenho a ver com isso? Só se disser para as televisões não passarem o que passa no Brasil. Eu não posso fazer nada», respondeu.

O Famalicão-Benfica joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.