O regresso do público aos estádios é uma possibilidade a partir de 19 de abril e o treinador do Benfica, Jorge Jesus, espera que tal se confirme, defendendo que esse é um fator que tem feito falta ao Benfica, no Estádio da Luz e nos jogos fora da equipa.

«O público voltar ao futebol, é uma das notícias que todos nós, que estamos ao futebol, queremos. Particularmente o Benfica, porque é o 12.º jogador. Sabemos que, se abrir na data que estão a dizer, sabemos que nesses jogos o estádio não vai estar cheio. Mas por poucas pessoas que possam ir, será sempre, para nós, como se o estado estivesse lotado, porque já não estamos habituados ao calor do público, ao carinho do público e isso, como é óbvio, tem prejuízos grandes para as grandes equipas como o Benfica, que tem a maior massa associativa em Portugal. Ficamos felizes se isso puder ser verdade», afirmou Jesus, em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo com o Boavista, para o campeonato.

«Mas como isto é dia a dia, como eles dizem é a conta-gotas, esperamos que quando chegar essa altura, que não seja a conta-gotas e as gotas estejam contadas (risos)», brincou ainda Jorge Jesus, em alusão à expressão utilizada pelo Governo na quinta-feira, para o desconfinamento lento e gradual até maio.

O plano de desconfinamento apresentado na quinta-feira ao país pelo primeiro-ministro, António Costa, contempla a realização eventos exteriores com diminuição de lotação a partir de 19 de abril e de grandes eventos exteriores e interiores com diminuição de lotação a partir de 3 de maio.

Neste tipo de eventos enquadra-se, por exemplo, o futebol, mas tudo está dependente das deliberações das autoridades de saúde, tal como referiu já esta sexta-feira o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

O Benfica-Boavista, da 23.ª jornada da I Liga, joga-se a partir das 18 horas deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.