Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações ao canal de televisão do clube após a derrota caseira com o Gil Vicente, para a Liga (1-2):

«Esta derrota complica um pouco toda a recuperação que temos feito. Não fizemos uma boa primeira parte, dividimos o jogo com o adversário. A nossa primeira linha de pressão não parou o jogo do Gil Vicente. Na segunda parte, com a alteração tática, conseguimos pressionar mais e meter mais gente na frente, mas acabámos por sofrer o segundo golo. E isso é que define os jogos.

A primeira parte foi diferente da segunda, que foi boa, a tentar inverter o resultado. Tivemos algumas situações de golo que não concretizámos. O adversário foi acreditando, com o tempo, e também fez muito antijogo. Os jogadores do Gil Vicente cansados, com cãibras, e o árbitro a parar o jogo. Isso não se faz. Só se deve parar o jogo quando há choque de cabeças. Isso também tirou o ritmo ao jogo. O Gil Vicente fez aquilo que o árbitro permitiu. Como é normal em Portugal, o guarda-redes tirou dez ou quinze minutos de jogo. Só no ultimo segundo é que vê amarelo. Por isso é que somos a divisão da Europa com menos tempo de jogo. É impossível ter mais tempo de jogo. Os árbitros também têm alguma culpa, mas não foi por aí que perdemos. O que fizemos na segunda parte não justificava, sofrer o 2-0 quando andámos à procura do 1-1. Ficou mais complicado. Os jogadores acreditaram sempre. Arriscámos o que tínhamos de arriscar. Este resultado vai tirar-nos esta marcha de recuperação. Não só perdemos como sofremos golos. Agora é começar a pensar no próximo jogo.»

[sobre o impacto desta derrota na série de vitórias que o Benfica levava] «Tem impacto, pois perdemos pontos para os adversários. Em relação ao próximo jogo, tudo se vai alterar. Temos vários dias para falar do que aconteceu, sabendo de antemão o que aconteceu. Não posso dizer que o Benfica não tenha jogado como nos jogos anteriores. Na primeira parte não conseguiu, mas na segunda sim. Dou os parabéns ao nosso adversário, porque ganhou, mas em Portugal temos de mudar vários parâmetros para jogar mais tempo. Há muito antijogo.»