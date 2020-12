Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas, após o triunfo sobre o Gil Vicente na Liga.

«Quero começar por dar os parabéns ao Benfica pela vitória ao Gil Vicente pelo excelente relvado. É com relvados destes que se jogam bons jogos.

Na primeira parte estivemos como sempre, a criar algumas oportunidades de golo que não concretizámos. Isso faz com que o jogo fique dividido, contra um Gil Vicente muito bem organizado como todas do Ricardo Soares.

Na segunda parte, contra 11 iríamos criar mais oportunidades de golo, mas com dez ficou mais fácil. Ainda apanhámos sustos de bola parada, depois do 1-0. Aí tanto faz que estejam dez ou onze jogadores. Esta é uma equipa que vai fazer sofrer os adversários aqui porque é forte nas bolas paradas.

A nossa equipa anda há alguns jogos a dar de avanço aos adversários e corremos atrás. Hoje marcámos primeiro e depois do 2-0 controlámos o jogo como quisemos, também era a nossa obrigação.

[sobre as ausências de Rafa, Otamendi e Gabriel da ficha de jogo]

«Ficaram esses de fora como ficou o Chiquinho, o Todibo, o João Ferreira e outros que ficaram de foral. Porque eu tomo opções, escolho onze para jogar, são 20 convocados e há sempre seis ou sete que ficam de fora. Ficaram de fora porque sou eu que tomo as decisões.»

[sobre o jogo com o FC Porto que vai decidir a Supertaça]

«É o primeiro título da temporada e as vitórias moralizam. O Benfica tem vindo a mostrar maior identificação com as ideias defensivas e ofensivas. Hoje viu-se que a equipa foi mais equilibrada defensivamente, o que também teve a ver com algumas modificações que fizemos no posicionamento de alguns jogadores. Mas achei a equipa do Gil Vicente muito organizada e com um jogo agressivo que pode surpreender. Mas com o tempo, fomos à procura do erro do adversário e conseguimos marcar.»