Carlos Vinícius sagrou-se o melhor marcador da Liga na época de estreia no Benfica. Contudo, o avançado acabou por perder espaço com a chegada de Jesus e transferiu-se para o Tottenham de José Mourinho.



Confrontado com a saída do brasileiro, o treinador dos encarnados explicou o negócio.



«Se pensarmos um bocadinho, é fácil de perceber. Quem tem procura no mercado? Os melhores jogadores ou os piores? Os melhores. Quem não joga, não tem procura. O Ruben tinha procura porquê? Porque é um grande jogador. e achamos que temos alternativas para que o Vinícius pudesse sair, por exemplo com o menino Gonçalo Ramos, que vai ser convocado... Dá abertura a um jovem, não porque é jovem, mas porque tem valor. A conversa dos jovens ou velhos, para mim não existe, o que existe é o valor. [No Flamengo] Tinha um com 17, foi vendido para o Real Madrid por 30 milhões, depois tinha um com 34 e um com 35, porque achava que tinham qualidade para jogar», atirou, na conferência de imprensa prévia à receção ao Farense.



Na passada sexta-feira as águias ficaram a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga Europa: Rangers, Lech Poznan e Standard Liège. Jesus foi breve no comentário acerca do sorteio, lembrando a posição do Benfica no ranking.



«Não direi se o grupo é fraco ou forte. Foi o que nos calhou. Duas das equipas têm alguma história como o Standard e o Rangers. Temos respeito por eles, mas não é tema para nos confundir dos nossos objetivos. Queremos pontos no ranking para ver se o Benfica entra nos dez primeiros, é o que me interessa», disse.