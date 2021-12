O treinador do Benfica, Jorge Jesus, reforçou este sábado que não quis falar de uma forma negativa quanto ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter revelado, a meio da semana, que quando ele e os responsáveis do Benfica viram Bayern Munique e Barcelona como adversários, que ficaram a «tremer».

«Eu desabafei numa intenção não negativa. Vou repetir. Estávamos quatro, comigo cinco pessoas a ver o sorteio, eu já disse quem eram as pessoas [ndr: Rui Costa, Soares de Oliveira, Rui Pedro Braz]: saiu o Bayern Munique, o Barcelona e pior não podia acontecer, foi o que a gente disse. Quando eu digo tremer, estávamos a tremer era de frio, se calhar», ironizou Jesus, na conferência de imprensa antes do embate com o Famalicão, para a 14.ª jornada da I Liga.

«O próximo não sabemos quem é. Penso que o que calhar na segunda-feira [ndr: no sorteio dos oitavos da Champions] e se estivermos todos juntos e se calhar o Real Madrid, se calhar vamos dizer a mesma coisa: “não podia ter acontecido um sorteio mais favorável”. E eu vou dizer a mesma coisa: “ah, mas vamos passar”», acrescentou Jesus.

O Famalicão-Benfica joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.