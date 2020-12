[O Porto é uma das equipas mais fortes nas bolas paradas. Está preocupado?] Não, zero. O Benfica em dez jogos sofreu um golo de bola parada, contra o Farense, e, por isso, não estou nada preocupado. O Gil Vicente hoje teve oportunidades de bola parada, mas isso foi um jogo, não é a regra. A regra é o Benfica em dez jogos só ter sofrido um golo de bola parada. Não é isso que me preocupa, preocupa os golos que o Benfica tem sofrido pela sua organização defensiva e não pela estratégia da bola parada. O Benfica é a quinta equipa da Europa que mais golos marca e futebol é golo. Se não houver golos, não há ninguém ganha.

[Deixou Gabriel, Rafa e Otamendi de fora para poupar para a Supertaça?] Não, também deixei outros como o Chiquinho e o João Ferreira. Para este jogo achei que devia manter o Jardel porque nos últimos jogos estes dois têm estado bem. O Otamendi veio carregado do jogo da Argentina e, no jogo a seguir, mostrou fadiga muscular. Esse ficou de fora a pensar n jogo de quarta-feira, os outros foram por opção.

[O jogo jogado do Benfica é suficiente para ganhar ao FC Porto?] Não sou bruxo, não sou capaz de dizer quem é que na quarta-feira vai jogar melhor e ganhar. Se houver alguém que saiba, que me diga para eu fazer as apostas. Eu não sei.