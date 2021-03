Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo por duas bolas a zero sobre o Sp. Braga, que vale aos encarnados a ascensão ao terceiro lugar:

«Temos que recuperar na classificação, hoje foi um confronto direto, a equipa conseguiu ganhar e passar para o terceiro lugar, fazendo um jogo de muita qualidade, em que podia ter saído daqui com uma vantagem muito maior. É verdade que o jogo se tornou mais fácil após a expulsão, mas também é verdade que onze contra onze o Benfica já tinha perdido duas oportunidades na cara do guarda-redes do Braga sem o Braga fazer um remate. Soubemos tirar vantagem de ter um a mais. O guarda-redes do Braga tirou três quatro golos ao Benfica, fez uma boa exibição. Vínhamos com a intenção e ganhar, a equipa vem a crescer a não ais do que isso».

[Classificação] «É jogo a jogo, passo a passo. Ganhando hoje podíamos ficar em terceiro, foi o que aconteceu. Neste momento estamos a três pontos do segundo classificado e, portanto, o nosso objetivo é conseguir chegar o mais rápido possível ao segundo lugar. Quanto menos jogadas houver mais longe ficamos do primeiro, estamos a passar um bom momento, agora que estávamos a recuperar os jogadores vão estar sem treinar novamente duas semanas. A nossa vitória não deixa dúvidas, nem quando começou, onze contra onze, nem quando acabou. Temos de continuar atrás do prejuízo, o mês de janeiro foi muito complicado, mas passo a passo estamos a recuperar.

[Melhor Benfica da época?] «Não é o melhor. Começámos o campeonato muito fortes. Nos primeiros sete jogos tivemos sete vitórias, duas na Liga Europa. Nessa altura a equipa estava muita forte. Agora tem vindo a recuperar. Também há mais tempo para treinar, os jogadores estão recuperados, e a equipa tem vindo a crescer, as ideias da equipa no jogo é quilo que fazes no treino. Se me perguntar se este é o melhor jogo dos últimos três digo que sim, melhor que no Dragão».