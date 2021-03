Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo por duas bolas a zero sobre o Sp. Braga, que vale aos encarnados a ascensão ao terceiro lugar:

[Três centrais] «Nós, treinadores, projetamos para os jogos ideias de sistemas de jogo, achava que hoje era um jogo que podia permitir à equipa ter um corredor central mais fechado. Podia fazer com três médios ou com três centrais, porque o Braga tem um jogo muito forte no corredor central e era preciso não deixar os jogadores jogar entre linhas. Deu certo, às vezes não dá certo. Ando a dizer há três anos para cá, o futebol hoje vai evoluir de uma maneira que uma equipa não é favorecida por jogar sempre no mesmo sistema, ao contrário do que acontece noutras modalidades, como o basket e o andebol. O futebol vai evoluir para isso. Sete meses numa equipa não é fácil. Se tivesse dois, três quatro anos numa equipa, aí garanto que teria mais do que um sistema, que os jogadores sabiam o que fazer».

[Desconforto a sair com bola por parte de Weigl e Taarabt] «Ainda há muita coisa a melhorar. Hoje a ganhar dois a zero com mais um jogador tinha de ser mais fácil. Ainda tivemos mais oportunidades, mas para fazer um golo temos de criar muitas oportunidades. Estamos a melhorar nesse capítulo, mas é verdade que há momentos do jogo que ainda não conseguimos gerir. Houve momentos que a equipa se colocou em risco sem necessidade nenhuma. É com o treino que se melhora, semana a semana».