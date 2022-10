Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota dos vilacondenses na Luz, com o Benfica.

«Estes jogos são de difícil abordagem. Há sempre a possibilidade de jogar a defender e perder na mesma, ou procurar ganhar e que aqueles jogadores cresçam e ganhem confiança na nossa ideia. Queríamos atacar a baliza do Benfica, na primeira jogada que saiu bem, desbloqueámos com uma belíssima jogada de futebol e chegámos à vantagem. Mas sabíamos que o Benfica tem muita capacidade para atacar e marcaram com a bola a entrar pelo buraco da agulha antes de chegar ao Ramos.

Sobre o lance do Jhonatan, os erros individuas no Rio Ave são responsabilidade minha porque sou eu que lhes peço para jogar assim.

O Benfica carregou depois do 2-1, estávamos a pensar ir buscar o jogo na segunda parte com o 2-1, mas com o 3-1 ficou muito difícil. Tentámos o 3-2, não conseguimos, e o o 4-1 acabou um bocado com a esperança. Mas quero enaltecer os meus jogadores, que nunca abandonaram a nossa ideia. E acabámos por sair com mais um grande golo pelo Guga.

Tentámos ganhar o jogo e quem o tenta também o perde. Temos nove pontos nesta altura e não é por acaso, é porque tentamos sempre ganhar.

Defensivamente, tentámos defender da mesma forma, mas o Benfica tem uma grande capacidade para ligar por dentro, tabelar e desequilibrar num curto espaço. Não conseguimos suster os passes a tabelar para área, com passes atrasados. Há algum demérito nosso, mas muito mérito do Benfica porque não é fácil contrariar este jogo do Benfica.»

[Rio Ave já defrontou FC Porto, Sporting, Sp. Braga e Benfica]

«O início deste calendário era muito complicado, mas fomos muito equilibrados e conseguimos crescer no nosso jogo. Estes quatro só apanhamos daqui a 17 jogos. Vamos agora jogar sempre com ambição de ganhar jogos.»

[sobre a ovação a Samaris]

«Fico contente pela ovação que ele recebeu. É sinal de que deixou boa imagem e teve esse reconhecimento. Ele é importante para nós, mas se pudesse dar uma ovação, era para todos os meus jogadores, que nunca abandonaram a nossa ideia.»