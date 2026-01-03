João Carvalho, em declarações à flash interview da BTV, após a derrota frente ao Benfica por 3-1, na 17.ª jornada da Liga:

Análise à derrota frente ao Benfica

«Foi um jogo dividido, podíamos ter feito o primeiro golo antes do que eles, logo nos primeiros 10 ou 15 minutos, se fazíamos era totalmente diferente. O Benfica superiorizou-se e dificultou-nos a saída. Foi mais difícil e tivemos de ficar mais atrás. Numa jogada coletiva conseguimos ir para o intervalo com um golo de diferença. Faltou-nos clarividência para o último passe e receções, perdemos muitas segundas bolas e isso fez a diferença hoje.»

Regresso ao Estádio da Luz

«É sempre um prazer, o Benfica fez de mim um homem e um jogado profissional, queria muito ganhar e tentei ajudar a equipa. Parabéns ao Benfica, mas vamos desiludidos com o resultado, agradecer o apoio dos adeptos, foram incansáveis até agora. É levantar a cabeça e seguir em frente.»