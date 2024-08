João Mário, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Famalicão por 2-0 sobre o Benfica, na primeira jornada da Liga:

«Não estivemos ao nosso nível, fisicamente não estivemos ao nível do jogo. Temos uma época longa pela frente, foi um bom jogo para percebermos isso e há que pensar no próximo jogo. Não viemos tão reativos e pressionantes como costumamos vir e pagámos a fatura com dois golos. Achávamos que estávamos bem para este jogo e é um abre-olhos, há que dar a resposta no próximo jogo em casa. Faltam 33 jogos, há um campeonato pela frente e achar que esta jornada vai decidir alguma coisa. Neste clube a pressão existe todos os dias, temos a pressão de ganhar o campeonato e o jogo de hoje não influencia.»