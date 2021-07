A confirmação da mudança de João Mário para o Benfica faz reacender uma história antiga: aquela que é contada pelo trânsito de jogadores entre os dois maiores clubes de Lisboa – e que está na origem de uma rivalidade iniciada em 1907.

Foi a 1 de dezembro de 1907 que se realizou o primeiro jogo entre os dois, alguns meses depois de oito jogadores do ainda Sport Lisboa se mudarem para o Sporting Clube de Portugal: os irmãos Cândido e António Rosa Rodrigues, e ainda José da Cruz Viegas, Emílio de Carvalho, Albano dos Santos, António Couto, Daniel Queiroz dos Santos e Henrique Costa. Daí para cá, com períodos mais ou menos pacificados, ou adormecidos, a rivalidade faz-se também com histórias destas.



Ainda antes da criação da I Liga, mudanças como a protagonizada por Valadas (um sportinguista que deixou os leões em 1933, brilhando depois dez temporadas no Benfica) ou o guarda-redes Dyson (que fez o percurso inverso em 1931) foram dando picante à história, que também teve pontos altos com as entradas e saídas de treinadores, como Jorge Jesus.

Mantendo-nos na esfera restrita de jogadores que vestiram as duas camisolas desde a criação do Campeonato Nacional, João Mário tornou-se o 46.º jogador da lista, mas apenas o 19.º jogador a viajar diretamente de um clube da Segunda Circular para o outro, sem representar outros emblemas pelo meio.



Nesse cenário, as últimas décadas têm potenciado algumas mudanças mais ou menos polémicas, como aquela protagonizada por Fernando Mendes em 1989. O jovem lateral esquerdo não aceitou a proposta de renovação do Sporting e assinou pelo Benfica.

Quatro anos mais tarde, no famoso verão quente de 1993, Sousa Cintra tirou partido de um cenário de crise no Benfica para resgatar Pacheco e Paulo Sousa.

Nos anos seguintes, os encarnados contrataram Amaral (1994) e Marinho (1995), jogadores em fim de contrato com os leões, sem grande impacto.

Em 2000, afastado do Benfica de João Vale e Azevedo, João Vieira Pinto mudou-se da Luz para Alvalade.

Derlei, que representou as águias por empréstimo do Dínamo de Moscovo, seguiu diretamente para o Sporting na temporada 2007/08. Yannick Djaló fez o percurso inverso no início de 2012, assinando pelo Benfica depois de uma transferência falhada do clube leonino para o Nice (França).

O exemplo mais recente tem André Carrillo como protagonista. Em 2016, o internacional peruano não aceitou a renovação de contrato com o Sporting e comprometeu-se com o Benfica. Agora, chegou a vez de João Mário.

Os 46 jogadores que alinharam por Benfica e Sporting desde 1934/35:

Sem transição (19): Alcobia (1937), António Martins (1938), Pérides (1964), José Barroca (1964), Artur Correia (1977), António Botelho (1979), Laranjeira (1979), Eurico Gomes (1979), Fidalgo (1979), Fernando Mendes (1989), Pacheco (1993), Paulo Sousa (1993), Jorge Amaral (1994), Marinho (1995), João Pinto (2000), Derlei (2007), Yannick Djaló (2011), André Carrillo (2016) e João Mário (2021).