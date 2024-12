João Mendes, jogador do V. Guimarães, na flash interview da Benfica TV, após a derrota frente ao Benfica, por 1-0, na 13.ª jornada da Liga:

[Análise] «Faltou o golo. A equipa esteve bem. Fizemos o que trabalhámos durante a semana. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra uma equipa que é candidata ao título.»

[O que pediu Rui Borges ao intervalo?] «O que se fala no balneário fica no balneário. Pediram-nos para sermos corajosos e fomos muitos. Encarámos esta equipa olhos nos olhos. Fica apenas a infelicidade por não termos feito o golo e sairmos daqui com um empate. Acho que era merecido.»

«Nós temos uma excelente equipa. Vamos disputar todos os jogos para ganhar. Esse é o objetivo do Vitória. Quinta-feira temos um jogo bastante importante e vamos já dar uma resposta. Quero agradecer aos nossos adeptos. Fizeram uma viagem longa, temos sempre o apoio deles e isso é importante. Que estejam connosco na quinta-feira porque também vai ser importante.»