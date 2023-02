João Nunes, jogador do Casa Pia, comentou desta forma a derrota no reduto do Benfica (3-0). Declarações à Benfica TV:

«Foi um jogo com as dificuldades dentro do que estávamos à espera. Sabíamos o que o Benfica podia fazer. Tínhamos essa noção, mas defrontámos um adversário com qualidade. Tentámos impor o que trabalhámos para este jogo, conseguimos uma boa entrada, alguns cantos, mas depois o Benfica começou a assentar o seu jogo, foi encontrando as portas de entrada e criando as oportunidades.»

Reencontro com o Benfica: «Foram 11 anos na formação até aos escalões profissionais, foi um percurso longo, um período de aprendizagem, como é óbvio é sempre bom regressar.»