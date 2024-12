Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Benfica por 3-0 sobre o Estoril, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga:

[João Pereira está a ser apontado à saída do Sporting, como vê esta possível mudança?]

«Terei todo o gosto em responder à pergunta quando as coisas forem oficiais, é prematuro da minha parte dizer o que quer que seja. O importante foi cumprir o objetivo de chegar à liderança, ainda que tenha sido mais cedo do que tínhamos previsto.»

[Saída de João Pereira muda a forma como vai preparar o dérbi?]

«Neste momento não espero nada. Até vou aproveitar a pergunta e falar da forma como trabalhamos sempre a três jogos. Claro que o foco estava no Estoril, mas a equipa técnica já está a preparar o Sporting antes deste jogo, sendo que depois me entregam o material sobre o Sporting. A parte dos analistas depois trabalha o Sp. Braga. Aquilo que sei é que nos últimos anos o Sporting tem jogado com uma linha de cinco defesas. Agora é descansar, temos de aproveitar estes dois dias para celebrar o Natal e na próxima conferência logo respondo sobre esse tema (saída de João Pereira).»

[Benfica apresentou um triângulo com dois médios mais um no meio-campo frente ao Estoril?]

«Não tentámos fazer um triângulo, mas sim um quadrado. Quase que parece uma aula de geometria. No estádio ou a ver o jogo em casa não se consegue perceber, mas há situações do jogo em que analisamos melhor apenas depois do mesmo. Depois acho que é ir ao ADN dos jogadores, porque somos muito fortes a jogar de forma vertical. Na esquerda o sangue turco, do Aktürkoglu, gosta de acelerar jogo. Na direita, o Bah é um cavalo de corrida e o Di María também gosta de jogar curto. Há momentos do jogo em que podemos crescer e evoluir, vamos fazendo isso aos poucos.»