Depois de seis jogos sem perder na Liga, João Pereira, treinador do Casa Pia, garantiu que quer manter o registo na receção ao Benfica, uma equipa de «outro campeonato».

Aos jornalistas, o treinador relembrou a derrota na primeira volta (3-0 no Estádio da Luz) e assumiu que nessa altura o Casa Pia era «uma equipa em construção».

«Nos últimos cinco jogos somos a melhor equipa com 13 pontos, e o Benfica com nove. É uma série positiva, mas não nos conformamos com isto. Estamos na melhor fase do Casa Pia. Se ganharmos ou nos mantivermos invictos, pode ser o sétimo jogo, que será a melhor fase do Casa Pia na Liga. Para isso temos de estar no nosso melhor», disse esta quinta-feira em conferência de imprensa.

No seguimento da derrota do Benfica frente ao Barcelona, João Pereira avisou que as águias vão «querer dar uma resposta» já no sábado.

«Sabemos que o Benfica é de outro campeonato. O Casa Pia tem um valor de mercado de 20 milhões de euros e o Benfica de 350. O Casa Pia não está há muito tempo na Liga, temos a sorte das últimas declarações do CEO, que nos tira pressão de ir à Europa, não é o nosso objetivo. O Benfica luta pelo título, a pressão está do lado deles. A única pressão que temos é dar uma alegria aos nossos adeptos», apontou.

«Temos a primeira quase garantida, mas ainda há muito caminho pela frente», referiu o técnico, relembrando que o objetivo é a manutenção.

Este sábado, às 18h, o Casa Pia recebe o Benfica, na 20.ª jornada da Liga. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.