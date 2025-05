Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa, após o empate a um golo entre Benfica e Sporting, na 33.ª jornada da Liga:

[Otamendi teceu algumas críticas à arbitragem, concorda com o argentino?]

«Posso partilhar o que disse ao árbitro no fim do jogo. Disse-lhe que é muito bom. O João apitou recentemente um jogo internacional e se o compararmos com este, foi pouco corrido (o dérbi), houve muitas faltas e há um apontamento que quero fazer, que é o lance do Otamendi na área. Acredito que o VAR na dúvida devia ter chamado o árbitro para ver as imagens e tomar uma decisão. Custa-nos ver referências a esse penálti de antigos árbitros. Penso que podia ter sido interessante ele ir ao VAR e analisar o lance.»

[Considera o resultado justo?]

«Não considero o resultado justo, o Sporting marou o golo e a partir daí estivemos sempre por cima do jogo. Temos uma excelente oportunidade do Pavlidis, com a bola ao poste. Merecíamos ter vencido o jogo.»