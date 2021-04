Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à BTV, após a vitória por 1-0 sobre o Marítimo, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«O mais importante era ganhar e foi conseguido. Também é importante voltar a não sofrer golos. Agora, é verdade que a equipa, durante os 95 minutos, pôs-se a jeito. Teve hipóteses de fazer 2-0, de dois avançados contra o guarda-redes. Não podemos falhar estas bolas. Tem de haver outras coisas que preciso de falar com a equipa.»

«De qualquer forma, é verdade que, ao longo do jogo, o estar 1-0, fez o Marítimo acreditar que podia empatar e teve chance para isso, com uma grande defesa do Helton. E isso pôs a equipa um pouco intranquila, dentro e fora do campo.»

«Podes perder oportunidades de golo, mas não podes perder três vezes com os avançados contra o guarda-redes. Isso vai ser um dos momentos que vamos falar durante a semana. Parabéns à equipa, no fundo ela lutou, ganhou, criou, podia ter saído com um resultado mais brilhante e tivemos sempre com a corda na garganta, com o 1-0 no fim. Mas o objetivo foi atingido. Dois objetivos: a vitória e, além da vitória, não sofrer golos.»

[Everton por Vertonghen:] «Achei que não havia motivos táticos para jogar com três atrás. Era mais importante um jogador com características ofensivas, porque eu sabia que o Marítimo vinha jogar com cinco atrás. Agora no fim foi numa tentativa de fechar mais a baliza, porque o próprio Taarabt já estava com dificuldade. A entrada do Chiquinho, foram cinco, seis, sete minutos e, com o Jan [Vertonghen], a equipa ficou mais estabilizada defensivamente e criou uma oportunidade pelo Chiquinho.»

[Deslocação a Paços:] «Faltam nove jogos e todos vão ser difíceis, o Paços é o próximo e é difícil. É sempre uma equipa forte a jogar em Paços, não é só deste ano. Vamos trabalhar e estudar a melhor forma de jogar em Paços. A equipa, hoje, não esteve tão confiante e clara como nos últimos jogos. Agora, criou ene oportunidades e não podes ficar, entre aspas, muito zangado com os jogadores, quando eles criam. Se não criares é que tens de ficar preocupado. Agora, temos de melhorar na última decisão. Às vezes os avançados esquecem-se que também devem assistir o colega, mas são todos assim.»