Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«Vitória difícil, num relvado excelente, parabéns ao Gil Vicente por isso. Parabéns ao Benfica pela vitória, contra uma equipa bem organizada defensivamente, que estudou bem a nossa equipa, que fechou bem os corredores. Na primeira parte, fomos a única equipa com oportunidades de golos, algumas fáceis.

Na segunda parte, a partir dos golos, tudo ficou mais fácil para o Benfica e depois do segundo controlámos o resultado e o jogo, não arriscando muito na frente. Aqui e acolá sentimos algumas dificuldades nas bolas paradas. A equipa do Gil Vicente é perigosa na bola parada, o Lucas [Mineiro] é um jogador muito forte no jogo aéreo, já o conheço do Brasil, que teve dois ou três lances e perigo. Foi só aí que o Gil Vicente teve as suas oportunidades, de bola parada».