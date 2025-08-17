José Faria, treinador do Estrela, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota frente ao Benfica, por 1-0, na segunda jornada da Liga:

[Satisfeito com a exibição da equipa?]

«Acho que acabámos por fazer um bom jogo. Conseguimos igualar o Benfica em muitos aspetos. Tivemos várias oportunidades. Mesmo tendo disputado jogos contra equipas de outros patamares, o Sporting e para a Liga dos Campeões, acho que nenhuma equipa conseguiu criar as oportunidades que nós criámos. Satisfeito com os rapazes, mas não estou feliz com o resultado. Queríamos somar três, mas a vida continua.»

[Expectativas para a época?]

«Fizemos uma reestruturação. Todos os anos parece que é o ano zero. Temos muitos jogadores a chegar e a sair. Falta alguma estabilidade para continuar o trabalho. Trabalhar semanalmente para conseguir lutar pelos três pontos no final da semana. Disse isto aos jogadores: o difícil vem agora! Manter o nível, intensidade e competência. Queremos fazer um campeonato tranquilo.»

[Que estratégia montou para criar tantas dificuldades?]

«Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, a capacidade que têm de jogar por dentro e com bola. Sabíamos da dificuldade que podíamos criar ao Benfica a nível da transição. Permitimos pouco ao Benfica em jogo corrido e até mesmo em bolas paradas. Os jogadores sabiam o que tinham de fazer e fizeram o que lhes tinham pedido. E quando assim é fica difícil. Mas eles seguiram o plano de jogo à risca e estou satisfeito.»

[O que disse aos jogadores depois de um jogo como este?]

«Para descansarem hoje e amanhã saírem à rua. De cabeça erguida e com orgulho do trabalho que fizeram. Vão ter dois dias de folga. Não que seja de dar grandes folgas quando as coisas não correm bem, mas acho que merecem. Amanhã podem ir aos festivais porque hoje fizeram um bom trabalho. Os rapazes mereceram. O GPS estava no limite. Mas não estou satisfeito com o resultado. É um lance que… é o que é. Não vale a pena bater mais nisso.»