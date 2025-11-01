José Mourinho, treinador do Benfica, refletiu sobre o momento da equipa, lembrando que o balneário se uniu após a derrota frente ao Newcastle. Após o jogo com o Vitória, pediu a Luz cheia frente ao Bayer Leverkusen.

Benfica à imagem de Mourinho?

«Agora é fácil falar. A coisa que mais me toca positivamente é que perdemos em Newcastle, num momento de crítica e de pressão, a equipa deu uma volta grande. Ganhou três jogos consecutivos, ganhou bem, a dominar, a fazer golos, o que nos abre uma porta de esperança para quarta-feira. Uma competição e nível diferente, se num jogo a meio da semana da Taça da Liga contra o Tondela o Estádio da Luz foi Estádio da Luz, nem sequer tenho de pedir para quarta-feira. Temos de ir com tudo, os que cá estiveram hoje cantaram do primeiro ao último minuto, na quarta-feira a Luz tem de estar fogo».