Jakub Kaminski é o mais recente reforço do Benfica, para a época de 2025/26, e garante que quando o clube «te chama, não pensas duas vezes». Em declarações aos meios de comunicação do clube, o avançado polaco fala sobre as primeiras impressões e descreve-se enquanto jogador:

Decisão de rumar ao Benfica

«Se o Benfica te chama, não pensas duas vezes. Foi muito fácil decidir, dar este passo na carreira, continuar a jogar na Europa e jogar num grande clube europeu. E, assim, o Benfica foi a melhor opção. Vamos ver como corre, mas vou dar o meu máximo para mostrar a minha qualidade dentro do campo.»

Kaminski enquanto jogador é...

«Acho que posso dar muito. Tive uma boa época na Liga Alemã, fiz mais de cem jogos lá e tenho 24 anos. Já tenho alguma experiência, joguei um Mundial pela Polónia, tenho mais de 30 internacionalizações e, apesar de ser jovem, posso dar experiência e qualidade ao balneário. Sou um jogador rápido, jogo na ala, mas também posso jogar a 10. Também gosto de fazer combinações com o ponta de lança e gosto de assumir a responsabilidade.»

Primeiras impressões e mensagem aos adeptos

«Dá para ver a grandeza logo nas ruas, com muitos adeptos vestidos com a camisola do Benfica. Percebe-se que há muitos benfiquistas, não só em Lisboa, mas em todo o mundo. Apoiem-nos, porque vamos lutar, eu vou lutar, muito pelo clube. Vou fazer tudo para dar o meu melhor e quero mostrar isso dentro de campo.»