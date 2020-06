Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após o empate ante o Portimonense (2-2), em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Depois da primeira parte, nada fazia prever que iriamos empatar e perder pontos. Fizemos uma primeira parte muito boa, com qualidade, dinâmica e diagonais, principalmente na linha defensiva, que faz parte do nosso jogo e que não apareceu no jogo com o Tondela. Aqui apareceram muito bem, surgem dois golos e várias oportunidades. Depois, na segunda parte, era nossa intenção ter uma pressão alta, o Portimonense a construir com dois centrais e com médios a baixar para procurar jogo longo para os avançados e para atacar a profundidade. Não havendo essa pressão... surgiu uma bola parada e mais bolas junto à área e concedemos dois golos, fruto de não nos termos posicionado como na primeira parte. A vencer por 2-0 com uma primeira parte muito boa, ficamos tristes pelo resultado, mas não podemos ficar a pensar nisso. Seguir em frente e tentar prolongar no tempo a boa primeira parte.»

[Com apenas uma vitória em 10 jogos, se considera que tem ainda condições para continuar a ser treinador do Benfica:] «Sim. Claro.»

[Como é que o Benfica, de um momento para o outro, deixou de ganhar jogos:] «Está explicado neste jogo, é sermos consistentes. Temos que fazer o que fizemos até à paragem, que foi prolongada. Esta reentrada não está a correr como pretendíamos em resultados. E prolongar no tempo aquilo de bom que teremos que fazer. Na segunda parte era isso que pretendíamos, ter a pressão com três homens na frente e não deixar o Portimonense sentir-se confortável para ganhar as segundas bolas e nas bolas paradas. E a ganhar 2-0 a nossa maturidade exige-nos a ter bola e a procurar o terceiro golo e matar o jogo.»

[Há desconfiança devido aos resultados:] «Se houvesse crise de confiança a equipa não entrava tão bem e não fazia a primeira parte que fez. Estamos é num momento em que deixámos de fazer aquilo que devia ser feito, sofremos um golo, o segundo e empatámos. A resposta é ganhar jogos.»