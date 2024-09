Bruno Lage, em declarações aos jornalistas, após a vitória do Benfica por 4-1 sobre o Santa Clara, a contar para a quinta jornada da Liga:

[Contratação de Aktürkoglu teve dedo de Bruno Lage]

«Mérito de quem o escolheu, gosto de jogadores assim, tal como gostava do Rafa, do Cervi ou do Pizzi. Jogadores que jogam para a frente e ele tem essas características. Falei com ele e sentiu-se confortável no papel que eu lhe pedi, chegou moralizado com os três golos pela Seleção e hoje marcou o golo do empate. Não é o tempo, não posso dizer que é X tempo que a equipa se vai adaptar, é o número de repetições e de treinos. Não vamos ter muitos treinos de aquisição, tem de ser com muito trabalho, com vídeos e fundamentalmente com a capacidade deles. Temos um plantel bom que tem espaço para crescer.»