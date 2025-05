Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória no terreno do Estoril, por 2-1, na 32.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Eu disse o quão difícil era jogar contra esta equipa. Trabalho fantástico da nossa equipa. Tem uma boa dinâmica no Estoril. A nossa questão seria sempre onde poderia jogar João Carvalho. Porque eles tentam sempre desbloquear a linha defensiva e depois o João baixava entre linhas ou vinha aos corredores buscar jogo e depois construir. Fizeram na primeira parte no nosso lado esquerdo e na segunda parte no nosso lado direito. Defensivamente a nossa equipa esteve sempre muito bem e segura. Ofensivamente foi uma primeira parte de enorme qualidade. Poderíamos ter feito o terceiro golo. Na segunda parte entrámos da mesma forma, determinados em marcar golo, mas o jogo ficou mais equilibrado, mais corrido e com mais bolas divididas. O Estoril com mérito fez o 2-1, mas olho para a nossa exibição dos 90 minutos e tivemos a qualidade necessária, sendo a equipa que temos de ser».

[Temeu que o Benfica não levasse os três pontos?]

«A equipa teve sempre o jogo controlado. Com uma posição defensiva segura. Mas com o jogo a ir para o fim, 2-1, oito minutos de desconto, uma carambola ou um pontapé fora de área e pode acontecer. Muito mérito do Trubin na defesa do penálti. Mas fomos sempre uma equipa segura, equilibrada e a entender, do primeiro ao último minuto, todos os momentos do jogo».

[Benfica já leva 19 golos de bola parada no campeonato]

«Nós trabalhamos muito. Mérito dos jogadores. Tenho muito orgulho em trabalhar com eles. É uma equipa de muito trabalho. Enorme orgulho da forma como se dedicam. O mérito é todo deles, o facto daquilo que idealizamos acabar por acontecer».

[Tomás Araújo fez 90 minutos e acaba por ser um bom indicador]

«Claro que sim. Uma vez mais valorizo o trabalho do departamento médico. Temos de conhecer cada jogador, os problemas que possam ter. O que eu quero é isto: 98 minutos em que a equipa esteja ligada, junta, determinada e com uma intensidade forte a defender. Os adversários sabem que não é fácil jogar contra nós».

[Preparação para o dérbi contra o Sporting]

«Agora é decisivo. Vamos preparar com a mesma tranquilidade de sempre. Recuperar. Olhar para o adversário. Preparar a nossa estratégia. E com o apoio dos nossos adeptos».