Após a goleada (5-0) no encontro da primeira mão das «meias» da Taça de Portugal, o Benfica recebe o Tirsense esta quarta-feira e Bruno Lage aproveitou a conferência de imprensa para garantir a titularidade de Arthur Cabral.

Além disso, o técnico do Benfica esclareceu também que Tomás Araújo e Di María estão disponíveis para dar o contributo à equipa, após terem saído com queixas do jogo contra o V. Guimarães.

«Tomás Araújo e Di María estão disponíveis para o jogo frente ao Tirsense. Não vou fugir ao que tenho falado nos últimos dias, ainda por cima agora que isso está tatuado na cabeça do nosso capitão (Otamendi). É um dia de cada vez, assim vamos gerindo a nossa vida pessoal, tal como a vida do clube. Vamos apresentar a melhor equipa, em função do que os jogadores têm feito. Além disso, confirmo também que o Arthur Cabral será titular frente ao Tirsense», afirmou.

O Benfica recebe o Tirsense, da quarta divisão, no Estádio da Luz após uma primeira em que as águias venceram por 5-0. O encontro começa às 20h15 desta quarta-feira. Pode acompanhar o jogo AO VIVO com o Maisfutebol.