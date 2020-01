Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash da Sport Tv, após a vitória sobre o P. Ferreira, neste domingo.

«O que é importante de referir é aquilo que jogámos. Era este Paços que esperávamos. Fizemos uma primeira parte muito boa, podíamos ter feito mais golos.

Depois do nosso segundo golo o Paços melhorou, encostou-nos um pouco mais atrás. Fez alterações para isso, também tivemos de ajustar. Mas não me lembro de uma oportunidade do Paços, enquanto nós tivemos várias.»

[sobre a aposta em Rafa]

«Foi para aproveitar o momento. Rafa marcou dois golos no último jogo e sentimos que íamos ter espaço entre médios e a defesa. Temos vários jogadores que nos oferecem soluções. Hoje jogou o Rafa, que substituiu o Chiquinho que nos tem ajudado muito.»

[sobre o conforto de dez pontos sobre o FC Porto]

«Não é conforto. Mais importante é a nossa tarefa ter sido cumprida. Estão a falar com um treinador que na época passada recuperou de sete pontos de desvantagem. Temos de fazer o nosso trabalho e vencer os nossos jogos.»