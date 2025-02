Bruno Lage, treinador do Benfica, na flash interview à Sport TV que se seguiu à vitória, por 3-2, frente ao Estrela da Amadora, para a 20.ª jornada da Liga.

(importante entrar forte) Foi uma entrada forte. A primeira parte é de enorme qualidade da nossa parte. Há infelicidade na forma como sofremos o golo, a equipa reage e faz o 3-1. Ainda temos aquela grande oportunidade do Akturkoglu para fazer o 4-1. Depois acontece o segundo golo (do adversário), permitimos ao Estrela reentrar no jogo. Foram 10 ou 15 minutos em que o jogo fica equilibrado, mas a equipa volta a crescer com as alterações que fomos fazendo. Reforçámos o meio-campo e a pressão na frente, e terminámos com a oportunidade do penálti, que não conseguimos concretizar. Vitória mais do que merecida, apenas pela margem mínima, infelizmente. Mas o que conta é a vitória, a exibição, a entrada e os três pontos.

(diferença entre a primeira e a segunda parte) Há o golo do Estrela da Amadora, que o faz entrar no jogo. A equipa acredita, porque a margem fica mínima, mas com as alterações voltámos a ter o jogo na mão. Foi mais equilibrado, fomos reforçando a equipa e terminámos com uma grande oportunidade para acabar o jogo com outra tranquilidade. O mais importante é olharmos para o que fizemos durante os 90 minutos e ficar felizes.

(momento) Muito importante porque nos permite somar os três pontos e continuar o nosso caminho.

(Manu) Muito feliz por ter dois jogadores como tenho para aquela posição. O Tino fez um jogo fantástico na Juventus, e hoje o Manu fez um jogo muito bom na estreia. Parecia que já estava connosco há imenso tempo. Revela o trabalho que temos vindo a fazer, de perceber onde podemos crescer em termos de equipa. Gosto de ter dois jogadores com enorme qualidade nas diversas posições. São dois jogadores distintos e fiquei muito feliz por ver um menino que lancei há cinco anos fazer um jogo brilhante contra a Juventus, da mesma forma que vi o Manu fazer uma grande exibição na sua estreia.

(Belotti) Aqui falamos sobre o jogo, terei todo o gosto de responder na conferência.