Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate a um golo diante do Santa Clara, no arranque da 5.ª jornada da Liga:

Análise ao empate

«Este foi um jogo difícil de preparar. O facto de termos jogado à sexta-feira também não ajudou e penso que tínhamos o jogo controlado. Depois, a responsabilidade do empate é toda minha. Devíamos ter criado mais situações de finalização e marcado mais golos.»

Tomás Araújo no lugar de Dedic

«Essa foi uma opção para este jogo, se olharmos para o que se segue pode ditar uma outra estratégia. A estratégia inicial passava por ter o Tomás do lado direito e ao intervalo quisemos colocar mais um homem entrelinhas, que acabou por ser o Prestianni.»