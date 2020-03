Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Benfica TV, após o empate das águias, em casa, diante do Moreirense, que deixa o FC Porto na liderança do campeonato.

«Foi um jogo em que não conseguimos vencer, não muitas análises a fazer. É um ponto, estamos a um do primeiro e temos de voltar às vitórias urgentemente.

«Criámos muitas oportunidades de golo, falhámos um penálti, e voltámos a cometer um erro defensivo que nos tem sido caro. O Moreirense esteve quase remetido lá atrás, só a explorar as transições.

Depois tirámos um médio para meter um avançado e começámos a sentir mais dificuldades nos equilíbrios e sofremos o golo. Este é resultado pesado que nos tira da liderança, mas temos de voltar a vencer.»

[onde pode estar a solução?]

«É sempre no foco. Não adianta estar a olhar para trás nem muito para frente. Temos de olhar o dia a dia e reverter esta situação.

[sobre os assobios dos adeptos após a saída do Taarabt]

«É a nossa vida. Temos de tomar decisões. Senti o Adel mais cansado, a agarrar-se à bola e a tentar em situações individuais. Achei que o Pizzi no meio nos podia dar maior decisão naquela zona.»