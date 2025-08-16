Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Estrela, por 1-0, na segunda jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Vitória muito importante, queríamos começar o campeonato a vencer. Três pontos e uma vitória que dedicamos ao Cruz e aos nossos adeptos que nos apoiaram do princípio ao fim. O mais importante é olharmos para aquilo que temos feito nos últimos quatro jogos: quatro vitórias, zero golos sofridos e temos um longo caminho para percorrer.»

«Há jogadores que não têm tantos minutos de jogo. Estamos a tentar organizar um jogo de treino para dar mais minutos. Numa pré-época normal todas as equipas vão organizando jogos para todos os jogadores estarem prontos para fazer 90 minutos. Há jogadores que ainda não tiveram esse espaço. Hoje optámos por esta equipa, a que tem mais minutos e dinâmica coletiva. Foi uma vitória de equipa, três pontos muito importantes para nós. Aqui no Benfica não há jogos de milhões. Há jogos em que temos de vencer. Independentemente do canto ou adversário. Alguns jogadores estão a jogar pela primeira vez jogos fora na Liga. Até disse em jeito de brincadeira: “Welcome to portuguese league”. As equipas como o Estrela são muito aguerridas. O Estrela voltou a fazer um grande jogo, tal como tinha feito contra o Estoril, mas penso que somos uns justos vencedores.»

[Onze escolhido]

«Cada jogo tem a sua estratégia. Estamos a fazer uma pré-época a ter jogos oficiais. Ao longo do ano vamos ter jogos assim, em que o resultado é melhor que a exibição. A equipa respondeu e fez três sólidas exibições. Hoje a equipa esteve solidária e percebeu o jogo, o estado do relvado e o adversário. A equipa soube interpretar bem. Esteve sempre consistente e compacta, quer a atacar ou defender.

[Razões para o Benfica ter tanta dificuldade contra o Estrela]

«São questões identificadas e que já analisámos. Vou falar primeiro com a equipa sobre um ou outro detalhe. Perdemos a bola em determinados sítios e que originaram situações de oportunidade para o Estrela. Penso que a equipa cumpriu com o plano de jogo.»

[A equipa entrou em campo já a pensar na Liga dos Campeões?]

«A equipa não entrou a pensar no jogo de quarta-feira. Esteve concentrada, correu e lutou. Aquilo que era o jogo de equipa e vestir o fato de macaco, a equipa cumpriu. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer, contamos com os jogadores todos e ficámos contentes com as três primeiras exibições.»

[Razão para Aktürkoglu não ter sido opção]

«Não foi opção porque o jogo não pedia. Apenas isso. Optámos por outros jogadores. Barreiro no meio, o Andreas fez um bom jogo contra o Nice, o Prestianni entrou muito bem, está a evoluir e por isso optámos por ele. O mais importante é sentirmos que o Aktürkoglu está de corpo e alma no Benfica. Fez um início de época muito bom e a qualquer momento pode ser opção para ajudar a equipa a vencer jogos.»