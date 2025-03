Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a vitória na visita ao Gil Vicente (3-0), num jogo em atraso da 24.ª jornada:

«[Andreas Schjelderup nem sequer foi para o banco. Quis gerir por ter estado ao serviço da seleção?] Optámos por ir a jogo com os jogadores que permaneceram connosco [na pausa das seleções]. Principalmente os médios, como o Tino e o Aursnes, mais os três homens da frente. Bruma, Belotti e Zeki [Amdouni]. O Zeki fez um bom jogo, Belotti marcou um golo e o Bruma fez a melhor primeira parte desde que está connosco. Tomámos as melhores decisões e temos de salvaguardar algumas posições. Tínhamos um central, que era o Bajrami, um lateral que fizesse os dois corredores, médios como o Renato e o Barreiro, gosto de ter sempre dois pontas de lança, porque pode ser fundamental… quando olhamos para o banco, temos de tomar decisões. Olho para a forma como estão a treinar e temos de ter a capacidade de escolher o melhor onze para jogar com o Farense. Quando forem chamados, têm de ter rendimento, independentemente de começarem a titulares ou a saírem do banco.»