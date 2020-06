Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota das águias com o Marítimo.

«Tivemos entrada muito boa no jogo, com várias oportunidades na cara do guarda-redes. Não marcámos, mas podíamos ter chegado ao intervalo a vencer por dois ou três golos. Voltámos a entrar bem na segunda parte, a tentar controlar, o tempo foi passando, e fomos mexemos para tentar marcar porque tínhamos de vencer.

E depois em dois contra-ataques muito bons, o Marítimo marca dois golos. Não me lembro de qualquer opotunidades do Marítimo antes, mas aí apanharam-nos desequilibrados. Não conseguimos marcar e fomos muito penalizados pela forma como não marcámos nas oportunidades da primeira parte.»

[título foge se o FC Porto vencer?]

«Temos é de nos preocupar connosco.»

[o que se passou com a equipa depois da derrota no Dragão?]

«Tenho de assumir a responsabilidade do que tem sido feito. Os jogadores estão comigo e estamos todos no mesmo barco. Tenho sentido o apoio de toda a gente desde o primeiro momento. Toda a gente quer que eu tenha sucesso no clube. Incluindo o presidente e toda a estrutura.»

[que peso tem aquilo que foi dito durante a semana sobre o Benfica procurar substituo?]

«Nenhum.»