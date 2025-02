Bruno Lage, treinador do Benfica, na flash interview à BTV, após a vitória na receção ao Boavista, por 3-0, na 23.ª jornada da Liga:

«[Análise à vitória] É muito importante, o objetivo principal, independentemente da exibição, eram os três pontos. Conseguimos esse objetivo e também fizemos uma grande exibição. Foi um bom jogo, com boa dinâmica ofensiva. Três golos e um resultado justo.»

«[Benfica a ter muita circulação de bola na primeira parte, perante uma equipa com bloco baixo] O Lito [Vidigal] tem feito um trabalho muito bom no pouco tempo que está à frente da equipa. Equipa compacta, junta, solidária, a tentar procurar transições ofensivas. Tínhamos de ter paciência e não perder a bola em zonas importantes do campo. Tivemos sempre um bom posicionamento e criámos boas oportunidades de golo. A vantagem ao intervalo peca por escassa, mas pela forma como a equipa jogou ao longo do jogo e pelas oportunidades que criou, é um resultado justo. Uma vitória com mérito. Agora, é foco já no próximo jogo, com o Sp. Braga, um adversário muito difícil, nos quartos de final da Taça de Portugal, uma competição que queremos vencer.»