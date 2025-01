Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota na visita ao Casa Pia (3-1), na 19.ª jornada da Liga:

«[O que é que não correu bem?] Obviamente, demasiados erros. Infelizmente, não fomos competentes. Temos um bom início, marcámos, temos uma bola na trave, mas isso por si só não chegou nem chega para vencer. Cometemos demasiados erros e não podemos cometer. Hoje, temos de compreender os adeptos, que fizeram 90 minutos de qualidade, a apoiar a equipa do princípio ao fim e nós não conseguimos. Fizemos boa meia-hora e depois 60 minutos em que não estivemos bem a construir, a defender, a equilibrar… perdemos três pontos. Mérito do Casa Pia.»

«[Erros na construção] São decisões. Sentimos que temos jogadores com talento e qualidade, no entanto, há demasiados erros que a acontecer e isto tem de mudar. Alguma coisas têm de mudar para sermos mais assertivos. Há cosias que não passam só por nós, passam por todos. Voltámos a sofrer um golo, o terceiro, da mesma forma [que o 5-4 com o Barcelona]. Faltou equilíbrio, não conseguimos fazer uma falta para travar o jogo e temos de ter outra experiência, principalmente neste tipo de lances. Ao analisarmos bem o que se passou no jogo com o Barcelona, no último golo, custou-nos imenso e, três dias depois, sofremos um golo semelhantes.»

«[Houve um desligar dos jogadores?] Tínhamos alertado para esta situação. Era um jogo difícil, pela equipa do Casa Pia, por ser fora, a seguir à Liga dos Campeões e por causa do desgaste. Fizemos algumas alterações para a equipa estar fresca, mas isso não justifica tudo. Só podemos olhar para o jogo e entender os nossos adeptos. Temos de mudar rapidamente e já no próximo jogo com uma boa exibição para conquistar o apuramento.»

«[Reação dos adeptos] Entendo-os perfeitamente, porque a equipa que faz o jogo que faz com o Barcelona, a entrada que tem no jogo… tem de segurar e vencer este jogo, porque tem capacidade e condições para isso. Mérito do adversário e muito demérito da nossa parte.»